Küçük Cem yeniden devlet korumasında

Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde yeğeni 13 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı çöplerle dolu bir odada kilitli tutan ve 27 yıl hapis istemiyle tutukla yargılanan teyze Kamuran Pınar Acar'ın, çıktığı son duruşmada tahliye edilmesi üzerine yeni bir gelişme yaşandı. Aile ve sosyal Politikalar Bakanlığı, ihmale dayalı ölüme teşebbüs suçlamasıyla yargılanan teyzenin tahliye kararına itiraz ederken, annesi Yasemin A.'nın yanınsa yaşayan Cem Muhammed A.'yı da kaçırılma riski üzerine yeniden koruma altına aldı.Kamuran Pınar Acar'a 2 yıl önce oturduğu evin kirasını ödememesi üzerine başlatılan tahliye kararı sonrası, eve çilingir yardımıyla giren icra ekipleri evin neredeyse tamamının çöplerle dolu olduğunu görmüş ve belediyeden temizlik için yardım talep etmişti. Eve giden temiz- lik işçileri kilitli bir odanın kapısını kırıp içeriye girdiğinde ise, çöplerin arasında yatan ve yarı baygın halde olan Cem Muhammed A.'yı fark etmişti. Bunun üzerine küçük çocuğu odaya kilitleyen teyze Kamuran Pınar Acar ise, gözaltına alınarak, çıkarıldığı mahkeme tarafından, "İhmalli davranışla ölüme sebebiyet verme" suçundan tutuklanmıştı. Yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan teyze Kamuran Pınar Acar hakkında son duruşmada tahliye kararı çıktı.Verilen tahliye kararı sonrası hemen harekete geçen Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı, "İhmali davranışla ölüme sebebiyet verme" suçundan 27 yıl hapis istemiyle yargılanan teyze Kamuran Pınar Acar'ın tahliye kararına itiraz etti. Bakanlık, kaçırılma ihtimalini göz önünde bulundurarak annesi Yasemin A.'nın yanında yaşayan Cem Muhammed A.'yı yeniden koruma altına aldı. Bakanlığın yanı sıra anne Yasemin A.'nın avukatlarının da tahliye kararına itiraz edeceği öğrenildi.