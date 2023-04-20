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Giriş Tarihi: 21.4.2023

Küçük depremzedelerin bayramlık sevinci

Küçük depremzedelerin bayramlık sevinci
Bursa Büyükşehir Belediyesi, bayram öncesi Hatay'da bayramlık ve oyuncak dağıtarak depremzede çocukların yüzünü güldürdü, konteyner kentte iftar sofrasında bir araya getirdiği vatandaşlara moral verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir tarafından kurulan Uluçınar Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar yemeğinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi. Aktaş, bu ziyaretinde de küçük afetzedeleri unutmadı ve konteyner kentte kalan tüm çocuklara bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti. İHA

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Küçük depremzedelerin bayramlık sevinci
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