Küçük Fatih yaşam mücadelesi veriyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2021 yılında iki aile arasında yaşanan sorun, husumete dönüştü. İki aile arasındaki husumet, yıllarca devam etti. 14 yaşındaki Fatih Durmaz, 14 Aralık pazar günü okuldan çıkıp babasının işyerine giderken Batman şehir merkezinde ailesinin husumetlisi olan E.S. tarafından takip edilerek silahlı saldırıya uğradı. Lise öğrencisi Fatih Durmaz, kuaförden çıkıp, babası Nizamettin Durmaz'ın iş yerine gittiği sırada husumet yaşadıkları aileden Enis S.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabanca ile 6 el ateş eden Enis S. kaçarken, 5 kurşunun isabet ettiği Durmaz, 10 metre mesafedeki babasının iş yerine koştu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, ağır yaralı Durmaz hastaneye götürüldü. Vücuduna aldığı 6 mermi ile ağır yaralanan Fatih Durmaz, kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakıma alındı. Vücudundan 5 adet mermi çıkarılan Durmaz'ın, riskli 1 merminin çıkarılması için İstanbul'a sevk edileceği öğrenildi.

SALDIRI ÖNCESİ KEŞİF YAPMIŞ

Baba Nizamettin Durmaz, Enis S.'nin oğlunu vurmadan önce keşif yaptığını belirterek "2021'de Kozluk'ta bir olay yaşadık. İstemeyerek bir şahıs vefat etti. Şahıs vefat ettikten sonra husumet devam etti. Defalarca kanaat önderlerinin, farklı kişilerinin araya girmesine rağmen karşı taraf yanaşmadı. O gün de oğlum okuldan çıkarken iş yerine geldi. Tıraş olmak istediğini söyledi. 50 metre mesafedeki kuaföre yolladım. Kuaför dönüşünde şahıs takip ediyor. Daha önce burada keşif yapmış. Kaçış yollarını iyi biliyor. Geliyor, çocuğu takip ediyor. İş yerine 10 metre kala, çocuğa 1 metre mesafeden 6 el ateş ediyor. Şu anda hayati tehlikesi devam ediyor. İstanbul'a nakletme durumumuz var. Zanlıya destek veren 3 kişi tutuklandı. Şahıs yakalanmadı. Yakınlarını arayarak teslim olmak istediğini söylediğini duydum. 'Teslim olma' diye tembihlenmiş. Bu işin takipçisi olacağız" dedi.

Saldırıya ilişkin yürütülen operasyonda Enis S.'ye yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.İ., S.İ. ve R.İ. tutuklandı, kaçan saldırganı yakalama çalışmaları ise sürüyor.