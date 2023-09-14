Küçük Kadir’i öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir süre önce cezaevinden çıkan 28 yaşındaki Onur Gezer, 3 yaşındaki oğlu Kadir Gezer'i dövdü. Küçük çocuğun fenalaşmasının ardından cani baba oğlunu soğuk su ile yıkadı. Oğlunun fenalaşması üzerine hastaneye götüren baba Onur Gezer, 'duvardan düştüğünü' söyledi.

Talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Baba Gezer ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Onur Gezer hakkında, 'Kasten öldürme' ve diğer suçlardan ağırlaştırılmış müebbet ile 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Gezer, video konferans aracılığıyla katılırken, taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözlerinde Oğlu Kadir'i öldürmediğini iddia eden Gezer, çocuğun düşerek kafasını çarptığını söyleyerek çocuğa yönelik cinsel istismar iddialarını ise kesinlikle kabul etmediğini, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını savundu. Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Gezer'e 'Çocuğu eziyet ederek öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçundan ise 30 yıl hapis cezası verdi.