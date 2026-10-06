Küçük kızının gözleri önünde Vennaz’ı katletti

Konya'da 2 çocuk annesi Vennaz Elbük, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi İzzet Elbük tarafından kızının gözü önünde tabancayla öldürüldü. Olay, Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde önceki gece meydana geldi. Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik personeli olan 2 kız çocuğu annesi Vennaz Elbük (50), şiddetli geçimsizlik nedeniyle taksici eşi İzzet Elbük (55) ile boşanmaya karar verdi. Büyük kızı şehir dışında olduğu öğrenilen Vennaz, 8 yaşındaki kızı M.E. ile birlikte ağabeyinin evine yerleşti. Vennaz Elbük'ün kaldığı eve giden alkollü İzzet Elbük, eşini burada bulamayınca apartmanın önünde beklemeye başladı. Misafirliğe gittiği ablasının evinden kızıyla birlikte dönen kadın, sokağa girdiği sırada İzzet Elbük ile karşılaştı.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Alkollü koca, Vennaz'ı eve dönmesi için ikna etmeye çalıştı. Vennaz, kendisini almaya gelen alkollü eşinin "Arabaya bin, eve gideceğiz" demesi üzerine arabaya binmek istemedi. Çıkan arbedede çiftin kızları M.E., babasına engel olmak istese de cani koca yanındaki tabanca ile Vennaz'a peş peşe ateş etti. Vücudunun 4 yerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan talihsiz kadın kanlar içinde yere yığılırken, koca olay yerinden kaçtı. Göğüs ve karın bölgesinden yaralanan Vennaz Elbük, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzzet Elbük ise olaydan kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alındı.

1 HAFTA ÖNCE ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ

Talihsiz kadının 30 Eylül'de eşi hakkında tehdit suçundan suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı talep ettiği öğrenildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.