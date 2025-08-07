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Giriş Tarihi: 7.8.2025 01:11

Küçük Ömer’in acı sonu: Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Nevşehir’in Emek Mahallesi’nde yaşanan trajik olayda, 4 yaşındaki bir çocuk evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

MEHTAP AYDOĞAN
Küçük Ömer’in acı sonu: Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti

Olay, Kervan Sokak'taki bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Ömer N. isimli küçük çocuk, evin mutfak balkonunda oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten zemine düştü.

Durumu fark eden ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, önce Nevşehir Devlet Hastanesi'ne, ardından da durumunun ciddiyeti nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Küçük Ömer’in acı sonu: Balkondan düşen çocuk hayatını kaybetti
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