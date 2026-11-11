Küçük oturma odasını 2 kat büyük gösterebilirsiniz! İç mimarlardan 7 tasarım hilesi

1. KÜÇÜK HALIYI BÜYÜK BİR HALIYLA DEĞİŞTİRİN

Nelson ve Longley'nin üzerinde tam olarak hemfikir olduğu en etkili değişiklik bu: Küçük bir halı yerine büyük bir halı kullanmak.

Longley, çok küçük bir halının odayı görsel olarak parçalara böldüğünü belirtiyor. Nelson da halı boyutunun, küçük bir oturma odasını iki kat daha büyük gösterecek en kolay ve en etkili değişikliklerden biri olduğunu vurguluyor.