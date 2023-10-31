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Giriş Tarihi: 31.10.2023 03:47

Küçükçekmece'de 60 öğrenci yemekten zehirlendi

Küçükçekmece'de bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda kalan yaklaşık 60 öğrenci öğrenci zehirlenme şüphesi ile hastaneye başvurdu

İHA
Küçükçekmece’de 60 öğrenci yemekten zehirlendi

Olay 22.00 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde bulunan Fatma Refet Angın Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam yemeği sonrası bazı öğrencilerde kusma, baş dönmesi, boğazda yanma gibi şikayetler görüldü. Kusma ve baş dönmesi şikayetleri ile yurt görevlilerine başvuran öğrenciler için yurda çok sayıda ambulans sevk edildi.

İddiaya göre akşam yemeğinde tavuk yediklerini belirten öğrencilerin bir kısmı ambulanslarda ve ayakta tedavi edilirken çok sayıda öğrenci de zehirlenme şüphesi ile hazır bekleyen ambulanslara bindirilerek çeşitli hastanelere götürüldü. Ağır belirtiler göstermeyen bazı öğrenciler ise kendi imkânları ile hastaneye gitti.

Ambulanslarla ve kendi imkanlarıyla hastaneye giden ve müşahede altına alınan yaklaşık 60 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Taburcu edilen öğrenciler polis araçlarının yardımı ve taksilerle yurda geri getirildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Küçükçekmece'de 60 öğrenci yemekten zehirlendi
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