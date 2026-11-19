Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen maskeli bir kişi, caddede bulunan emlakçıya 'sipariş verdiniz mi'? diyerek içeri girdi. Şahıs daha sonra içerde bulunan iki kişiye 7 el ateş edip kaçtı.
İş yerinde bulunan Ali Y. ve Harun A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridi kapatarak, önlem alırken sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Öte yandan, görüntülerde şüphelinin olay öncesi etrafı gözetlediği ve içeri girdiği anlar yer aldı.