Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletle gelen maskeli bir kişi, caddede bulunan emlakçıya 'sipariş verdiniz mi'? diyerek içeri girdi. Şahıs daha sonra içerde bulunan iki kişiye 7 el ateş edip kaçtı.