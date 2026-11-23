Küçükçekmece'deki kaza, saat 22.00 sıralarında Tevfikbey Mahallesi Şehit Önder Balkaya Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulans ile 26 AOV 658 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, park halindeki otomobile de çarptı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde kazaya karışan ambulans şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör