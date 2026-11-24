Olay, saat 20.45 sıralarında Söğütlüçeşme Mahallesi 1. Muz Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, arka binanın çatısına sirayet etti.

Alevleri gören vatandaşların uyarısıyla iki binanın sakinleri dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Büyüyen alevler uzaklardan görülürken yangın paniğe neden oldu.



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iki çatıda hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili konuşan mahalle sakini Şahin Oral, "Komşumuzun çatı katında yangın başladı. İtfaiyeler 3 dakika içinde geldi. Ancak sokaklara zor soktuk. 3 tane bina arasındaki bir binada başladı. Rüzgarın da etkisiyle terse döndü. Arkadaki binayı da etkiledi. Yanan binanın içinde yaşlı insanlar vardı. Onları da çıkardık. Yangının sebebini tam bilmiyorum. Yaralanan yok" dedi.