Küçükçekmece’de korkutan anlar: Çatırdama sesleri gelen 7 katlı bina boşaltıldı

Olay, saat 16.30 İnönü Mahallesi 3. Güneş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı ve 14 daireli binanın 3'üncü katındaki bir dairenin banyosunda fayansların çatladığını fark eden bina sakinleri, binadan da çatırdama sesleri geldiğini belirterek durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 KATLI BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Bölgeye gelen Küçükçekmece Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri, binada detaylı inceleme başlattı. Kontrollerin ardından binanın güvenlik gerekçesiyle geçici olarak tahliye edilmesine karar verildi.

Bina sakinlerinin acil ihtiyaçları için yanlarına birkaç eşya almalarına izin verildi. Zabıta ekipleri ise binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç giriş çıkışlarını kapattı.

Kapısı mühürlenen binada detaylı incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör