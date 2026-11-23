İstanbul Küçükçekmece'de 5 katlı binanın bodrum katında çıkan ve iki kişinin hayatını kaybettiği yangının kundaklama sonucu meydana geldiği ortaya çıktı. İlk etapta elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının, polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarıyla aydınlatılması sonucu kasten çıkarıldığı belirlendi. Arkadaşıyla yaşadığı husumet nedeniyle binaya gelen şüpheli Bayram Umut Ö. (32), kapının açılmamasına sinirlenerek koridordaki kanepeyi ateşe verdi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheliyi aynı gün Küçükçekmece'deki adresinde yakaladı.
SIĞINAK 11 STÜDYO DAİREYE BÖLÜNMÜŞ
Olay, 22 Kasım günü saat 04.10 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın bodrum katındaki sığınak alanının 11 ayrı stüdyo daireye bölünerek bekar evi olarak kullanıldığı belirlendi. Yangının çıkmasıyla birlikte binayı dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, dumandan ve alevlerden etkilenen toplam 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
KAPIYI AÇMAYINCA KANEPEYİ ATEŞE VERDİ
Yangının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı. İlk incelemelerde elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangının tüm ihtimalleri değerlendirildi. Güvenlik kamerası görüntüleri ve saha araştırmalarının derinleştirilmesiyle yangının kundaklama sonucu çıktığı tespit edildi.
DAHA ÖNCE TARTIŞTIĞI ARKADAŞININ EVİNİ YAKMAK İSTEMİŞ
Yapılan araştırmada, şüpheli Bayram Umut Ö. ile binada yaşayan R.T. arasında birkaç hafta önce yaşanan küfürleşme nedeniyle husumet bulunduğu belirlendi. Olay gecesi alkollü şekilde binaya gelen şüphelinin, arkadaşının kapısını çaldığı ancak kapının açılmaması üzerine sinirlendiği ortaya çıktı. Şüphelinin koridorda bulunan kanepeyi çakmakla ateşe vererek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yangında 20 yaşındaki Emrullah Savaş olay günü hayatını kaybetti. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan 26 yaşındaki Berkay Ellik ise tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Böylece yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Emniyetin olayın ilk aşamasındaki açıklamasında yangından etkilenen 11 kişiden 4'ünün çeşitli bölgelerinde yanıklar oluştuğu, bu yaralılardan 2'sinin entübe edildiği, 2'sinin bilincinin açık olduğu belirtildi. Hafif yaralanan 6 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.
AYNI GÜN YAKALANDI
Polis ekiplerinin kimliğini ve adresini belirlediği 32 yaşındaki Bayram Umut Ö., aynı gün Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin 24 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.
"KAPIYI ÇALDIM AÇMAYINCA ÇAKMAKLA YAKTIM"Cinayet Büro Amirliğinden adliyeye sevk edilen şüphelini ilk beyanında; "Olaydan çok önce o evde alkol almıştık. R.T. ile tartışmamız oldu. Tartışmadan sonra oradan ayrıldım.