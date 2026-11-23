SIĞINAK 11 STÜDYO DAİREYE BÖLÜNMÜŞ

Olay, 22 Kasım günü saat 04.10 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Binanın bodrum katındaki sığınak alanının 11 ayrı stüdyo daireye bölünerek bekar evi olarak kullanıldığı belirlendi. Yangının çıkmasıyla birlikte binayı dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alırken, dumandan ve alevlerden etkilenen toplam 11 kişi hastaneye kaldırıldı.