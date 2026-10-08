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Giriş Tarihi: 8.10.2026 09:40

Küçükçekmece'de müzikholde silahlı çatışma: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti

Küçükçekmece’deki bir müzikholde sabaha karşı çıkan silahlı çatışmada, izinli olduğu öğrenilen bir polis memuru ile mekanda rastgele ateş açan şüpheli hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler inceleme başlatırken, cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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DHA Yaşam
Küçükçekmece’de müzikholde silahlı çatışma: 1’i polis 2 kişi hayatını kaybetti
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Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi İkitelli Caddesi'nde saat 03.40 sıralarında meydana geldi. Müzikhole gelen bir kişi henüz bilinmeyen nedenle çevreye ateş açtı. Bu sırada içeride olan ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru ateş açan kişiye karşılık verdi.

1'İ POLİS 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çıkan çatışmada polis memuru ile ateş açan kişi ağır yaralandı. Müzikhol çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde polis memuru ile şüphelinin hayatını kaybettiği belirlendi. Çatışmada 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çatışmanın yaşandığı müzikholde inceleme yaptı. İş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, çalışanların da bilgisine başvurdu. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden polis memuru ile şüphelinin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KÜÇÜKÇEKMECE

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