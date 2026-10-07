Küçükçekmece’de sınıf arkadaşlarını silahlı videoyla tehdit etmişti: 15 yaşındaki şüpheli adliyede!

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 Ekim'de Halkalı Mahallesi'nde bulunan bir lisede meydana gelen olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde, okulda öğrenim gören bir öğrencinin sınıf arkadaşlarının bulunduğu mesajlaşma grubunda pompalı tüfek görüntüsü içeren bir video paylaştığı ve tehdit içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kimliği belirlenen 15 yaşındaki öğrenci M.B., ikamet adresinde gözaltına altına alındı. Öğrenci, "Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör