Küçükçekmece’de şok eden olay: 10 gündür park halinde olan aracın içinden...

Edinilen bilgilere göre olay Yarımburgaz Caddesi'nde bulunan Halkalı Marmaray İstasyonu önünde yaşandı. Yolda çalışma yapan belediye ekipleri, park halindeki araçları kaldırmak için sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Park halindeki 34 NCR 446 plakalı araca gelen ekipler, içerisinden kötü kokular geldiğini fark etti. Belediye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.