Küçükçekmece’de sokak ortasında infaz! İş yerinin önünde dururken kurşun yağmuruna tutuldu: Korkunç cinayet kamerada!

Olay, 6 Ekim'de Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte iş yerinin önünde bekleyen Hakan Uğur, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.