Haberler Yaşam Haberleri Küçükçekmece’de sokak ortasında infaz! İş yerinin önünde dururken kurşun yağmuruna tutuldu: Korkunç cinayet kamerada!
Giriş Tarihi: 14.10.2026 11:21 Son Güncelleme: 14.10.2026 11:23

Küçükçekmece’de sokak ortasında infaz! İş yerinin önünde dururken kurşun yağmuruna tutuldu: Korkunç cinayet kamerada!

İstanbul Küçükçekmece’de yaşanan olayda Hakan Uğur motosikletli 2 kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak katledilmişti. Silahlı saldırıya ilişkin yürütülen çalışmada 2 şüpheli gözaltına alınırken cinayet anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Küçükçekmece’de sokak ortasında infaz! İş yerinin önünde dururken kurşun yağmuruna tutuldu: Korkunç cinayet kamerada!
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Olay, 6 Ekim'de Kanarya Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte iş yerinin önünde bekleyen Hakan Uğur, motosikletle gelen 2 kişinin silahlı saldırısında ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Uğur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ANI KAMERADA

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışmada, saldırı anının güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirlendi. Görüntülerde motosikletle gelen 2 şüpheliden birinin ateş açtıktan sonra hızla kaçtığı görüldü.

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2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Görüntüleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmaların ardından 2 şüpheliyi Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin ifadelerinde suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Yapılan çalışmalarda cinayetin alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #KÜÇÜKÇEKMECE

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Küçükçekmece’de sokak ortasında infaz! İş yerinin önünde dururken kurşun yağmuruna tutuldu: Korkunç cinayet kamerada!
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