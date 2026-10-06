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Giriş Tarihi: 6.10.2026 21:36

Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ağır yaralı!

İstanbul Küçükçekmece'de iş yeri önünde duran kişiye, kimliği belirsiz motosikletli şahıslar tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, saldırganlar için çalışmalar sürüyor.

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İHA
Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ağır yaralı!
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Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Katar Kuşu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz ve motosikletli iki şahıs, sokaktaki bir iş yerinin önünde duran kişiye ateş etti. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırı sonrası ağır yaralanan adam sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı. Polis ekiplerinin saldırganları arama çalışmaları devam ediyor.

#İSTANBUL #KÜÇÜKÇEKMECE
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Küçükçekmece’de sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ağır yaralı!
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