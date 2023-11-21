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Giriş Tarihi: 21.11.2023 23:35

Küçükçekmece'de üçüncü kat penceresinden düşen iki kişiden biri öldü

Küçükçekmece'de bir binanın üçüncü kat penceresinden düşen iki kişiden biri yaşamını yitirirken, diğeri alt kattaki klima dış ünitesi sayesinde kurtuldu.

AA
Küçükçekmece’de üçüncü kat penceresinden düşen iki kişiden biri öldü

Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa Mahallesi Sakız Sokak'taki beş katlı binanın üçüncü katındaki pencereden iki kişinin düştüğü ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti.

Polisler, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişiden birini yerde hareketsiz yatarken, diğerini ise ikinci kattaki klima dış ünitesinin üzerinde buldu.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, klima dış ünitesinin üzerinde asılı kalan kişiyi indirerek polis merkezine götürdü.

Dairede kalan yabancı uyruklu üç kişinin olayın ardından kaçtığı tespit edildi.

Bu kişilerin kendilerinin mi atladığı yoksa dairedekiler tarafından mı aşağıya atıldığını belirlemek için inceleme yapan polis ekipleri, kaçan üç kişiyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

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Küçükçekmece'de üçüncü kat penceresinden düşen iki kişiden biri öldü
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