Küçükçekmece’de yıkım sırasında 7 katlı bina aniden çöktü: O anlar kamerada!

'YETKİLİ KURULUŞLAR BURADA HİÇBİR TEDBİR ALMADI'

Yıldırım, "Buradan şunu söylemek istiyoruz; maalesef yetkili kuruluşlar burada hiçbir tedbir almadılar. Ben defalarca belediyeyi aramama rağmen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı aramama rağmen, hatta dün bütün kurumları aradım. Çoğu bana cevap vermediği halde ben dün 112 Acil'i aradım. Oradan emniyete bağlandım. 'Bakın, bizim bu sokakta kentsel dönüşüm sebebiyle yıkım var ama yıkım çok yanlış yapılıyor. Burada bir facia olacak, gelip müdahale edin' dedim. Oradan birkaç arkadaş da geldi. Hatta emniyetten birkaç arkadaş da geldi ama 'Burada bizim yapacağımız bir şey yok, sadece güvenlik önlemi alabiliriz' dediler. Ancak belediyeden ve diğer kurumlardan kimse yıkım sırasında burada değildi" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör