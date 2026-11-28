Saat 00.30 sıralarında Basın Ekspres Yolu'nun İkitelli istikametinde meydana gelen kazada, seyir halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sol şeritte arızalanarak durdu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen 34 BPL 815 plakalı aracın sürücüsü, duran aracı fark edemeyerek arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, orta şeritte ilerleyen 2 otomobile daha çarparken üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kaza sırasında 34 BPL 815 plakalı aracın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücüye, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.