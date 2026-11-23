SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden Bayram Bulut Ö. "Bir hafta önce orada oturan arkadaşım R.T. ile küfürleşme yüzünden kavga etmiştik. Olay günü alkol aldıktan sonra bu konuyu konuşmak için onun kaldığı odaya gittim. Kapıyı çaldım. Açan olmadı. Oradan ayrıldım ama daha sonra geri dönerek bir kez daha kapıyı çaldım. Gene açan olmayınca, içerde olup bana kapıyı açmıyor diye sinirlendim. Orada bulduğum kırık bir koltuğun bez parçalarını çakmakla tutuşturup kapısının önüne attım. Sonra oradan ayrıldım." dedi.