SIĞINAĞI APART OTELE ÇEVİRMİŞLER

Yapılan çalışmada binanın sığınak olarak yapılan bölümlerinin 11 odaya bölündüğü ve her bir bölümün stüdyo daire şeklinde kiraya verildiği ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı çalışmada ilk anda elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının aslında kundaklama sonucu başladığı tespit edildi. Polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelendiğinde, bir taksiyle olay yerine gelen şüphelinin binaya birkaç kez girip çıktığı belirlendi. Şüphelinin binadan çıkmasının ardından yangının başladığı tespit edildi.