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Giriş Tarihi: 5.11.2023

Küçüklerden büyük dönüşüm

Sıfır Atık Projesi’ne bir destek de çocuklardan geldi. Geri dönüşüme dikkat çekmek isteyen öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları kıyafetlerle defile düzenledi

AA
Küçüklerden büyük dönüşüm
Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Şehit Şerife Bacı Anaokulu öğrencileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık" projesine destek olmak için aileleri ve öğretmenlerinin yardımlarıyla "Küçüklerden Büyük Dönüşüm" projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında öğrenciler, 4 hafta boyunca topladıkları atık malzemelerle ailelerinden ve öğretmenlerinden destek alarak kıyafet yaptı. Öğrenciler, kullanılmış poşet, karton, plastik, gazete, deterjan, oyuncak ve diğer atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle okulun bahçesinde defile düzenledi.



Okul öncesi öğretmeni Zübeyde Dobruca, "Sıfır Atık" projesinin öneminin öğrencilere evlerde ve okullarda anlatıldığını söyledi. Atık malzemeleri geri dönüştürerek kıyafet tasarlamaya karar verdiklerini dile getiren Dobruca temiz çevre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.Veli Havva Damla Çağlar da projenin çocukların gelişimlerine katkı sunduğunu anlatarak, "Evde eşim ve oğlum bu konulara çok meraklı. Kağıt, metal, ahşap ve cam atıklarını bir şekilde değerlendiriyorlar" dedi. Çağlar, çocukların atıkları geri dönüştürerek israf etmemeyi de öğrendiğini belirtti.
Serpil Sakarya ise geri dönüşüm çalışmasıyla çocukların düşünme ve hayal kurma becerilerinin geliştiğini söyledi.
Anaokulu öğrencisi Yusuf Araz Karaca, atık malzemeleri kullanarak kıyafet tasarladıklarını, bu sayede geri dönüşümü öğrendiklerini ifade etti.

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Küçüklerden büyük dönüşüm
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