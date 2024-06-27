“Küfür etti” demişti… Mal paylaşımı için öldürmüş

Gaziantep'in Araban ilçesinin Dağdancık Mahallesinde 23 Haziran günü, güvenlik korucusu olarak görev yapan Mehmet Emin Mercandağı oğlu Mücahit Mercandağı ile birlikte boşandığı eski eşi Fatma Mercandağı'nın (68) evine giderek Fatma Mercandağı ve aynı evde bulunan oğulları Nebi ve İbrahim Mercandağı ile mal paylaşımı nedeniyle tartışmış, çıkan kavga sırasında Mehmet Emin Mercandağı üzerinde bulunan tabancasıyla eski eşini şahsı boyun bölgesinden vurarak yaralamış; hastaneye kaldırılan yaşlı kadın kurtarılamamıştı.

Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan Mehmet Emin Mercandağı yakalanarak gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki ilk ifadesinde eski eşinin sokakta kendisine hakaret ettiği için tartıştıklarını ve silahla vurduğu için pişman olduğunu söyleyen Mercandağı'nın 2 oğlu da çıkan tartışmada babaları ve birlikte gelen kardeşiyle kavga ettikleri ve silah kullandıkları tespit edilince gözaltına alındılar.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Mehmet Emin Mercandağı ve oğlu İbrahim Mercandağı tutuklanırken, Nebi Mercandağı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.