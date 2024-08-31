Küfür kavgasında ağır yaralanmıştı! Hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Suadiye mevkii Karadere mevkiinde meydana gelen olayda, Bedirhan K.(27) ve Erdal Kara(50) küfürleşme meselesi nedeniyle birbirleri ile tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Bedirhan K. eline aldığı pompalı tüfek ile Erdal Kara'nın üzerine ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erdal Kara, hastaneye kaldırıldı.

Bedirhan K. tarafından pompalı tüfek ile vurulara ağır yaralanan Erdal Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olay sorası polise teslim olan Bedirhan K'nın işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.