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Giriş Tarihi: 31.8.2024 12:01 Son Güncelleme: 31.8.2024 12:08

Küfür kavgasında ağır yaralanmıştı! Hayatını kaybetti

Kocaeli'nde meydana gelen olayda Bedirhan K. isimli 27 yaşındaki şahıs, küfür etme meselesi nedeniyle tartıştığı Erdal Kara'yı pompalı tüfek ile yaralamıştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Erdal Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Küfür kavgasında ağır yaralanmıştı! Hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe İlçesi Suadiye mevkii Karadere mevkiinde meydana gelen olayda, Bedirhan K.(27) ve Erdal Kara(50) küfürleşme meselesi nedeniyle birbirleri ile tartıştı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Bedirhan K. eline aldığı pompalı tüfek ile Erdal Kara'nın üzerine ateş açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erdal Kara, hastaneye kaldırıldı.

Bedirhan K. tarafından pompalı tüfek ile vurulara ağır yaralanan Erdal Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olay sorası polise teslim olan Bedirhan K'nın işlemlerinin devam ettiği ve tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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Küfür kavgasında ağır yaralanmıştı! Hayatını kaybetti
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