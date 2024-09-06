Küfürbaz başkan taziye evinde küfürler yağdırdı

Olay yaklaşık iki hafta önce Yatağanda vefat eden Aşkın Pala'nın vefat eden babası 93 yaşındaki Ali Pala'nın cenazesinde yaşanan aksaklıklar ve ihmaller ile başladı. Cenaze defin işlemleri için Yatağan Belediyesini arayan Pala ailesine, belediyeden tüm işlemlerle ilgilenileceği söylendi. İlk olarak ikindi namazında camide kılınacak cenaze namazının ardından defin işlemi yapılacaktı, ancak Yatağan Belediyesi tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan geç alınan cenaze nedeniyle namaz vakti geçtiği için mezarlıkta cenaze namazı kılınabildi.

Defin zamanı Yatağan Şehir Mezarlığına giden aile burada defin işlemi yaparken mezar tahtalarının bulunmadığını gördü. Cenaze kabre konulduktan sonra marangoz bulup mezar tahtası hazırlatan belediye görevlileri cenaze yaklaşık yarım saat kabirde bekledikten sonra defin işlemini gerçekleştirebildi. Cenaze törenine partilileri olmasına rağmen Belediye Başkanı veya temsilen hiç kimsenin katılamamasına sitem eden Aşkın Pala, daha sonra bu sitemini sosyal medya hesabı üzerinden dile getirerek paylaşım yaptı.

TAZİYE EVİNDE KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Aşkın Pala, cenazenin defin edilmesinden 5 gün sonra Başkan Günay, eşi Beyza Günay ve CHP'li Meclis Üyesi Avukat Nadiye Arda Uysal başsağlığı dilemek için taziye evine geldiklerini ifadesinde belirti. Pala, ifadesinde evlerinden içeri girmeden önce kapıda kendisini karşılayan eşinin yanında da Başkan Günay'ın sinkaflı küfürler ettiğini ileri sürerek, "evimizde bulunan misafirlerimizin yanında Mesut Günay bana "sen kimsin p...t, ben oradaki noktaları biliyorum. Bende seni s.....m" dedi ve bende evimi hemen terk etmesini söyledim. Kendisi kolumu tutarak öfkeli bir şekilde "çık lan dışarı hesaplaşacağız" gibi sözler söyleyerek beni tehdit etti. Ben o sırada dışarı çıkmaya çalışırken şoförü de yakama yapışarak, "hop hop sakin ol" dedi. Beraberinde gelen Nadiye hanıma 30 yıllık arkadaşlığımız var diyerek sitemde bulundum. Kendisi bana "terbiyesiz nasıl saldırırsın" dedi. Ben mi saldırdım ihbarda bulunacağım diyerek 112'yi aradım. Kendilerine silah çekmedim. Keşke tüm bunlar yaşanmasaydı" dedi.

Yaşananlarla ilgili konuşan Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, "Bölgemizde meydana gelen orman yangınları nedeniyle cenazeye katılamamıştık. Olay günü Habibe hanımı arayarak gelemediğimiz için özür dileyerek taziye ziyaretinde bulunmak istediğimizi söyledim ve eşimle ve meclis üyesi arkadaşımla evlerine gittik. İçeri gireceğimiz esnada bana bir ekran görüntüsü ile Aşkın Pala'nın yaptığı paylaşımı gösterdiler, bilseydim gitmezdim. Ama içeriye girdikten sonra başsağlığı dileyip geç kaldığımız için de özür diledim ve kendisine "ayıp değil mi senin bu yazdıkların dedim, kendisi bana "taziyeye gelmişsin buraya, sen bana hesap mı soracaksın" diyerek üzerime yürüdü, bağırdı çağırdı. Bende kendisini uyardım ve "dışarı çıkalım burada bayanlar var hoş değil dedim ve dışarı çıkarken ben fark etmedim ama bana yumruk atmaya çalışmış ve şahsıma küfürler sarf etti, bende kendisine sesimi yükselttim. Bu sırada kendisi evin içine gitti ve tüfek alıp geldi bize doğrulttu. Eşim ve Nadiye hanımla birlikte şoförüm de Aşkın Pala'yı sakinleştirmeye çalışıyorlardı. Daha sonra oradan ayrılarak polise gidip hakaret ve hayati tehlikem olduğu için şikayetçi oldum" dedi.