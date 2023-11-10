Küfürlü kavganın sonu 1 ölü 2 yaralı

Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesinde 4 Kasım günü öğlen saatlerinde meydana gelen olayda sokakta duran 3 arkadaş Ahmet Yılmaz, Mehmet K. ve Mehmet E.B. motosikletli iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaşanan saldırıda Ahmet Yılmaz ve iki arkadaşı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Hastaneye kaldırılan şüphelilerden Ahmet Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan çalışmalarda çevredeki tüm güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Onlarca güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullanan şüphelinin kimliğini tespit etti.

IRAK'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Yapılan tespitin ardından şüpheli Hamza K. Yurtdışına kaçma hazırlığı esnasındayken yine Gaziosmanpaşa'da yakalanarak gözaltına alındı. Irak'a gitme hazırlığı yapan şüphelinin 8 adet kaydının olduğu öğrenildi.

SİLAHI KULLANAN TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin, ifadesinde aramızda alacak verecek meselesi vardı olaydan kısa bir süre önce küfürleşme oldu dediği iddia edildi.

Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.