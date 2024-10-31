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Giriş Tarihi: 1.11.2024

Kuklalar, çocuklarla buluşuyor

KÜLTÜR - SANAT SERVİSİ
Kuklalar, çocuklarla buluşuyor
26. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali'nde kuklalar çocuklarla buluşuyor. Bu yıl 6 ülkeden 11 farklı oyunun yer aldığı "26. Uluslararası İstanbul Kukla Festivali"nin açılışı önceki gün, Turşucuzade Konağı Sıbyan Mektebi'nde gerçekleştirildi. Festivalin sanat yönetmenliğini üstlenen Cengiz Özek, Karagöz'ün dünya çapındaki bilinirliliğin Türkiye'dekinden çok daha fazla olduğunu söyledi. İspanya'dan Hong Kong'a dünyanın dört bir yanından katılımcılarının yer aldığı festival 3 Kasım'a kadar devam edecek.
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Kuklalar, çocuklarla buluşuyor
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