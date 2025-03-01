Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme: İşte Seçil Çiftçi’ye verilen ceza!

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, mantar toplamaya çıkan ailenin fark ettiği cesedin parmak izinden kimliğinin Semih Sevim'e ait olduğunu belirledi. İlk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve Sevim'in, Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.