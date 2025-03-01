Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme: İşte Seçil Çiftçi’ye verilen ceza!

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe'de ormanda elleri ve ayakları bağlanıp, külotlu çorapla boğulmuş halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı.
Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, mantar toplamaya çıkan ailenin fark ettiği cesedin parmak izinden kimliğinin Semih Sevim'e ait olduğunu belirledi. İlk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve Sevim'in, Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.
Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan jandarma ekipleri, Sevim'in eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.
Ekipler, sosyal medya hesaplarından Sevim'i tehdit ettiği belirlenince, evinde uyuşturucu da bulunan Çiftçi'yi gözaltına aldı.