Haberler Yaşam Haberleri Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme: İşte Seçil Çiftçi'ye verilen ceza!
Giriş Tarihi: 1.3.2025 15:13 Son Güncelleme: 1.3.2025 15:25

Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme: İşte Seçil Çiftçi'ye verilen ceza!

İstanbul’da 2023 yılında Semih Sevim'in ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı. Sevim’in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiasına ilişkin davada, Seçil Çiftçi'ye ve babasına verilen ceza onandı. İşte baba ile kızının cezası…

DHA
Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme: İşte Seçil Çiftçi’ye verilen ceza!

İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe'de ormanda elleri ve ayakları bağlanıp, külotlu çorapla boğulmuş halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu ihbarını aldı.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri, mantar toplamaya çıkan ailenin fark ettiği cesedin parmak izinden kimliğinin Semih Sevim'e ait olduğunu belirledi. İlk incelemenin ardından, ailesiyle irtibat kuruldu ve Sevim'in, Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

Semih Sevim'in İstanbul'da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve plaka tanıma sisteminden (PTS), öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi.

Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan jandarma ekipleri, Sevim'in eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

Ekipler, sosyal medya hesaplarından Sevim'i tehdit ettiği belirlenince, evinde uyuşturucu da bulunan Çiftçi'yi gözaltına aldı.

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Külotlu çorap cinayeti davasında yeni gelişme: İşte Seçil Çiftçi'ye verilen ceza!
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