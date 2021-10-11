Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Mısır için piramitler neyse Taş Tepeler de aynı anlamda

H.E. Restorasyon çalışmalarında önceliğiniz, dikkat ettiğiniz hususlar neler oluyor?

N.E. Restorasyon çok meşakkatli bir süreç en önemli şey projelendirme. Projelendirme derken restorasyon, rölöve ve restitüsyon sürecinin hazırlanmasını kast ediyorum. Sonra bu hazırlanan projenin görsel ve yazılı dokümanlar ile desteklenmesi gerekiyor… İkinci etapta da sit alanı bazında koruma planları oluşturmanız gerekiyor. Bunları sağladığınız zaman çok yol kat etmiş oluyorsunuz ama tabii bunları sağlamak yetmiyor bir yasal alt yapıya da ihtiyaç var. Osmanlı döneminin sonuna doğru ilk yasal düzenlenme yapılmış, Cumhuriyet tarihinde de 1983 tarihinde 2863 sayılı kültürel ve tabi varlıklar koruma yasamız devreye girmiş ve gerekli alt yapı oluşturulmuş aslında. Uygulama sırasında denetimler yapılıyor, bittikten sonra da projeye ve eserin özüne ne kadar sadık kalındığında dair de denetimler yapılıyor…

H.E. İlk defa 1969 yılında dünyanın dördüncü büyük sanat merkezi olarak hizmete giren AKM Türkiye'de de Cumhuriyet dönemi simge yapılarından biri. Uzun dönemdir faaliyette değildi; şimdi yeniden sanat dünyasına ve halka kazandırılıyor… Yenilenmiş AKM'den bahsedebilir misiniz biraz?

N.E. İstanbul için, Türkiye için çok önemli bir yeri var AKM'nin. Açıkçası biz özgün görünümünü referans alarak bir proje geliştirdik, dünya ile karşılaştırdığımızda da sayılı birkaç yapıdan biri oldu… 2034 kişilik opera bale ve diğer konserlerin verileceği bir salon var, hemen yanında hem tiyatro hem güzel sanatlar için kullanılabilecek 805 kişilik ikinci bir salon var, 450 m2 bir galeri var ve yine içinde 900m2'lik çok amaçlı salon var, müzik platformu var, çocuklarımıza küçük yaştan sanatı sevdirmek için sanat merkezi var, yine gençlerimize özel kayıt stüdyomuz var. Kültür sanat anlamında uzmanlaşmış bir ihtisas kütüphanesi var. 24 saat yaşayan bir kültür sanat yurdu diyebiliriz. Beyoğlu kültür projesinin ana unsurlarından biri haline getirdik. 29 ekimde açılışı yapıldıktan sonra da Beyoğlu kültür yolu festivalleri ile taçlandıracağız ve burayı yaşayan bir cazibe merkezi hailine getireceğiz. Hem İstanbullular için hem de tüm ziyaretçileri için güzel bir eser oldu diye düşünüyorum.