Haberler Yaşam Haberleri Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Fazıl Say'a yanıt: Kapımız size hep açık
Giriş Tarihi: 25.11.2023 11:32 Son Güncelleme: 25.11.2023 11:58

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Fazıl Say'a yanıt: Kapımız size hep açık

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Türkiye'yi dünya çapında başarıyla temsil eden besteci ve piyanist Fazıl Say'ın başta Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına ait bütün mekanlarda sanatını icra etmesinin kendilerini ziyadesiyle mutlu edeceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Fazıl Say’a yanıt: Kapımız size hep açık

Mumcu, besteci ve piyanist Fazıl Say'ın, çektiği videoda yer alan "Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara'da konser için davet almadığı" yönündeki ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

Say'ın başarısını tüm dünyaya kanıtlamış bir sanatçı olarak İsrail'in Filistin'e yönelik insanlık dışı katliamı karşısındaki dik duruşunu desteklediğini ifade eden Mumcu, Say'ın bu sebeple uğradığı haksızlıklar için de üzüntü duyduğunu belirtti.

Mumcu, Say'ın paylaşımında Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik açıklamalarını üzülerek öğrendiğini ifade ederek, kendisinin konserlerini ilgiyle takip ettiğini ve fırsat buldukça da katılmaya çalıştığını bildirdi.

Ortaya çıkabilecek tüm polemiklerin önüne geçmek adına Say'ın paylaşımına istinaden küçük bir düzeltmeyi aktarmak istediğini belirten Mumcu, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz ay İsviçre'deki konserleriniz Cumhurbaşkanı'mızın Filistin'e yönelik açıklamalarını desteklediğiniz gerekçesiyle iptal edildiği zaman Bakan Yardımcısı olarak bizzat menajeriniz Taner Bey'i arayarak sizi Antalya Kültür Yolu Festivali'mizde sahnede görmekten son derece memnun olacağımızı dile getirdim. Taner Bey, yoğun yurt dışı programlarınızı gerekçe göstererek festival programımıza dahil olamayacağınızı belirtti."

Mumcu, Türkiye'de kültür ve sanatın birleştirici unsur olarak herkese ulaşmasını hedeflediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Dünya çapında ülkemizi başarıyla temsil eden bir sanat insanımızın başta Atatürk Kültür Merkezi ve CSO Ada Ankara olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ait bütün mekanlarımızda sanatını icra etmesi bizleri de ziyadesiyle mutlu eder. Tüm sanat kurumlarımızın kapılarının dün olduğu gibi bugün de size sonuna kadar açık olduğunu özellikle vurgulamak istiyorum."

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Fazıl Say'a yanıt: Kapımız size hep açık
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