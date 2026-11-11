Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan özel tiyatrolara rekor destek: 116 milyon lirayı aştı!

ÖZEL TİYATROLARA AYRILAN KAYNAK YÜZDE 20 ARTIRILDI

Bakanlığın 2025-2026 sanat sezonundaki destek miktarına göre yüzde 20 artış sağlanan yeni sezon bütçesi, 116 milyon 396 bin liraya çıktı. Değerlendirme Komisyonu, bugüne kadar dağıtılan en yüksek ödenek olan bu kaynağın üç farklı kategoride toplam 391 özel tiyatro projesine aktarılmasını kararlaştırdı.

Destek kapsamına alınan projelerin 244'ünü profesyonel tiyatrolar, 67'sini çocuk oyunları ve 80'ini geleneksel tiyatro projeleri oluşturdu. Böylece değerlendirmeye alınan 397 projenin 391'i desteklenmeye hak kazanırken başvuruların yüzde 98,5'ine olumlu yanıt verilmiş oldu.