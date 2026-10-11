Kültür Yolu Festivali’nin ilk gününde farklı sanat dalları bir araya geldi

Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Sanat Merkezi Medeniyetler Korosu Konser Salonu'nda gerçekleştirilen "Anadolu'dan Miras" konserinde, Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu sahne aldı. Şef Fatih Alaskan yönetimindeki koro, Anadolu'nun farklı dönemlerinden izler taşıyan eserleri dinleyicilerle buluşturdu. Bölgenin kültürel zenginliğini yansıtan ezgiler, Anadolu'nun geçmişten günümüze uzanan müzik mirasını sahneye taşıdı.

Nevruz Parkı'nda Ferat Üngür, Bedri Ayseli Müze Evi'nde ise Bedri Ayseli dinleyicilerle bir araya geldi. Sanatçılar, kendine özgü yorumuyla seslendirdiği eserlerle Diyarbakır'ın müzik kültürünü festival sahnesinde yaşattı.

GELENEKSEL TÜRK SANATLARI VE RESİM ALANINDAKİ ÇALIŞMALAR SERGİLENDİ

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde "Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi" sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program çerçevesinde hazırlanan sergide, geleneksel Türk sanatları ve resim alanındaki çalışmalar bir araya geldi. Farklı tekniklerle hazırlanan eserler, katılımcıların sanatsal üretimlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

DİYARBAKIR'IN KÜLTÜREL MİRASI SÖYLEŞİLERDE ELE ALINDI

Diyarbakır Prof. Dr. Fuat Sezgin İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen "Diyarbakır'ın Edebi Hafızası" söyleşisinde, şair ve yazar İbrahim Evirgen, kentin edebiyat dünyasına kazandırdığı isimleri ve kültürel birikimini ele aldı. Diyarbakır'ın yetiştirdiği şair ve yazarların eserleri üzerinden şehrin edebi kimliği değerlendirilirken, kentin tarihi ve kültürel dokusunun edebi üretim üzerindeki etkileri konuşuldu. Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen "Yaşayan Miras Söyleşisi: Hüsn-i Hat ve Hattat Hamid Aytaç" programında ise Dr. Öğr. Üyesi İsmail Kanbaz, geleneksel Türk sanatlarının önemli dallarından hüsn-i hat sanatını anlattı. Söyleşide hat sanatının tarihsel gelişimi, temel özellikleri ve Diyarbakırlı hattat Hamid Aytaç'ın sanat hayatı ele alındı. Aytaç'ın eserleri ve hat sanatına katkıları üzerinden geleneksel sanatların kuşaktan kuşağa aktarımına dikkat çekildi.

FOTOMARATON'DA OBJEKTİFLER DİYARBAKIR'A ÇEVRİLDİ

Festivalin ilk gününde İçkale Açık Hava Müzesi Meydan'da düzenlenen FotoMaraton Diyarbakır ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını kentin tarihi sokaklarıyla buluşturdu. Katılımcılar, belirlenen temalar doğrultusunda Diyarbakır'ın mimari dokusunu, kültürel değerlerini ve günlük yaşamını kendi bakış açılarıyla fotoğrafladı. Çocuklar ise kentin farklı noktalarını kendi gözlerinden görüntüleyerek, fotoğraf aracılığıyla şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetme fırsatı buldu.

ÇOCUKLAR FESTİVAL PROGRAMLARINDA HEM EĞLENDİ HEM ÖĞRENDİ

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi'nde, sanatçı Lütfiye Çakmak eşliğinde düzenlenen "Ebru Atölyesi", çocukları geleneksel Türk kağıt süsleme sanatıyla buluşturdu. Çocuklar renklerin ve desenlerin dünyasını keşfederek becerilerini geliştirdi. 22. TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali, Ceylan Karavil Park AVM'de bulunan Paribu Cineverse Diyarbakır'da düzenlendi. Çocuklara özel olarak hazırlanan programda film gösterimlerinin yanı sıra alanında uzman isimler tarafından çeşitli atölyeler gerçekleştirildi. Sinemanın renkli dünyasıyla buluşan çocuklar, keyifli film gösterimlerine katılırken atölyelerde de yeni bilgiler edinme ve yaratıcılıklarını geliştirme fırsatı buldu. Yenikapı Hançepek Meydanı Çocuk Köyü'nde gerçekleştirilen "Karaoke Karavan" etkinliği, müzik ve eğlenceyi festival alanına taşıdı. Katılımcılar, sevdikleri şarkılara eşlik ederek kendi sahne performanslarını sergileme fırsatı yakaladı. Çocukların ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik, festivalin ilk gününde ziyaretçilere müzikle iç içe bir deneyim sundu.