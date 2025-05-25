Kültür Yolu’nda Filistin sergisi

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Filistin'in mücadelesine saygı duruşu niteliğinde özel bir seçki sanatseverlerle buluştu. Festival kapsamında, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu; Nabil Anani'nin "Filistin Benim Vatanım" adlı sergisine ve küratörlüğünü Samed Karagöz'ün üstlendiği, 16 Filistinli sanatçının eserlerinden oluşan "Hâlâ Yaşıyorum" sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide yer alan eserler, tarih, direniş ve umut gibi kavramlar etrafında şekillenirken, her biri Filistinli sanatçıların yaşam deneyimlerini ve sanatsal perspektiflerini yansıtıyor.