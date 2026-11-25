Havaların soğumasıyla birlikte sokaktaki canlarımızı koruma telaşı başladı. Bahçelere, kapı önlerine konulan kedi kulübeleri onların tek sığınağı. Ancak iyi niyetle yapılan ve kulübenin içini ısıtır düşüncesiyle yerleştirilen bazı malzemeler, dışarıdaki dondurucu soğukta adeta birer buz kalıbına dönüşüyor. Kedileri soğuktan korumak isterken hayatlarını tehlikeye atmamak için bu kritik detaya dikkat etmek gerekiyor. İşte kulübe yapımında yapılan o en büyük hata ve doğrusu...