Havaların soğumasıyla birlikte sokaktaki canlarımızı koruma telaşı başladı. Bahçelere, kapı önlerine konulan kedi kulübeleri onların tek sığınağı. Ancak iyi niyetle yapılan ve kulübenin içini ısıtır düşüncesiyle yerleştirilen bazı malzemeler, dışarıdaki dondurucu soğukta adeta birer buz kalıbına dönüşüyor. Kedileri soğuktan korumak isterken hayatlarını tehlikeye atmamak için bu kritik detaya dikkat etmek gerekiyor. İşte kulübe yapımında yapılan o en büyük hata ve doğrusu...
İYİ NİYETLE YAPILAN ÖLÜMCÜL HATA: KUMAŞ MALZEMELER
Kedi kulübelerinin içine battaniye, havlu, eski kıyafet veya elyaf minder koymak, sokak hayvanlarına yapılabilecek en büyük kötülüklerden biridir. Evimizin içinde bizi sıcak tutan bu kumaşlar, dış ortamda tam tersi bir etki yaratır.
Buz Kalıbına Dönüşür
Nemlenen ve ıslanan battaniye, dışarıdaki dondurucu soğukla birleştiğinde kısa sürede donar.
Hipotermiye Yol Açar
Kedi sıcak bir yuvaya girdiğini sanarak bu kumaşın üzerine yatar. Ancak donmuş kumaş kedinin vücut ısısını hızla emerek onun daha çok üşümesine ve donarak ölmesine (hipotermi) neden olur.
PEKİ DOĞRU MALZEME NEDİR?
Sokak kedilerini dondurucu soğuklardan koruyacak, onları gerçekten sıcak tutacak en doğru malzeme kuru samandır.
Nemi Tutmaz
Saman, yapısı gereği suyu ve nemi barındırmaz, aşağı süzülmesini sağlar.
Isıyı Bir Duvar Gibi Hapseder
Kediler samanların içine gömüldüğünde, saman kendi vücut ısılarını içeride hapsederek doğal bir yalıtım katmanı oluşturur. Doğada da hayvanlar bu yüzden samanı tercih eder.
SAMAN BULAMAYANLAR İÇİN ALTERNATİF
Eğer saman bulamazsanız, kulübenin tabanına kalın bir strafor köpük levha yerleştirin ve üzerine hiçbir kumaş koymayın. Strafor da kedinin kendi vücut ısısını geri yansıtarak sıcak kalmasını sağlar.
SADECE 10 DAKİKADA EN DOĞRU KEDİ EVİ NASIL YAPILIR?
Sokaktaki canlara zarar vermeyecek, tamamen su geçirmez ve sıcak tutan en pratik model Plastik Saklama Kutusu modelidir.
1. Kutuyu Hazırlayın
Büyük boy kapaklı plastik bir saklama kutusu edinin.
2. Giriş Kapısı Açın
Kutunun yan yüzeyine, sadece bir kedinin sığabileceği büyüklükte (yaklaşık 15x15 cm) bir kapı açın. Kapının yerden 2-3 parmak yukarıda olması içeri yağmur suyu girmesini önler.
3. Straforla Kaplayın
Kutunun iç duvarlarını ve tabanını strafor köpüklerle kaplayıp koli bandıyla sabitleyin.
4. İçini Doldurun
Tabanına bolca kuru saman yerleştirin.
5. Kapatın ve Sabitleyin
Kutunun kapağını kapatıp kenarlarını koli bandıyla rüzgar girmeyecek şekilde bantlayın. Kulübenin rüzgarda uçmaması için üzerine ağır bir taş koyun ve sert betona koymak yerine altına bir tahta yerleştirerek yerden yükseltin.