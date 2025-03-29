Kum fırtınasına yakalanan 7 kano devrildi: 1 sporcu kayıp

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) Sakarya Kürek ve Kano takımlarının antrenman yaptığı Sapanca Gölü kenarındaki Gençlik ve Spor Sakarya İl Müdürlüğü'ne bağlı tesislerden antrenman için göle açıldı. Sporcular eğitim yaptığı sırada bir anda kum fırtınası ve kuvvetli rüzgar çıktı ve 7 kano alabora oldu. Suda yaşanan can pazarı sırasında 4 öğrenci eğitmenin olduğu "Takip Teknesi"ne çıkmayı başardı. Suda çırpınan 1 öğrenci daha tekneye güçlükle alınırken, suda kaybolan bir öğrenciyi de eğitmen suya dalarak kurtardı.

Yaşanan panik dolu anları kıyıdan gören vatandaşlar durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne iletti ve bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, jandarma ve 112 Acil Ambulansları sevk edildi. Takip teknesiyle kıyıya getirilen sporculara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, boğulma tehlikesi geçiren 6 sporcu çeşitli hastanelere kaldırıldı. Suda kaybolan 15 yaşındaki Kaan Ege B.'yi aramak için ekipler seferber oldu. Kocaeli'de bulunan balık adamlarında çağrıldığı arama çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü.

Gece hem tekneler hem de kıyıda balık adamların destek verdiği çalışmalar sürerken bölgeye Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, TBMM KEFEK Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Karaca, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever geldi. Yetkililerden bilgi alan Vali Doğan bütün unsurlarla arama çalışmalarının sürdüğüne belirtti. Başkan Yusuf Alemdar ise çalışmalarla ilgili bilgi aldıktan itfaiyeye bütün imkanları seferber etmesi talimatını verdi.

Ramazan Bayramı öncesinde yaşanan olayın yankısı sürerken, Sakarya Valiliği sporcuların gölde antrenman yapmadan hava koşullarıyla ilgili açıklama yaptı. Sakarya Valiliği'nin yaptığı uyarıya rağmen genç sporcuların nasıl antrenman yapmasına izin verildiği, resmi uyarının neden uygulanmadığı, antrenman sırasında sporcuların can yeleği giyip giymediği, olayda ihmal olup olmadığıyla ilgili valilik soruşturma başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Sakarya Valiliği'nin resmi sosyal medya hesaplarıyla haber merkezlerine sporcuların göle girdiği 28 Mart 2025 tarihli açıklamalarında, "Meteoroloji verilerine göre; İlimizin 28 Mart Cuma gününden itibaren yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmekte olup; Hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normallerinin biraz üstünde seyredeceği tahmin edilmektedir. Bayram boyunca ilimiz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" dendi.