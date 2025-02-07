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Giriş Tarihi: 7.2.2025 14:52 Son Güncelleme: 7.2.2025 14:55

Kum yüklü TIR devrildi sürücü kabinde sıkıştı

Bursa’nın İznik ilçesi ile Mekece yolu arasında meydana gelen feci kazada, kontrolden çıkan kum yüklü TIR devrildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü ağır yaralandı.

Remzi YILMAZ
Kum yüklü TIR devrildi sürücü kabinde sıkıştı

Kaza bugün saat 11.30 sıralarında İznik ile Mekece arasında bulunan rampada meydana geldi. Alınan bilgilere göre İznik'ten Mekece yönüne gitmekte olan Cihan T.'nin kullandığı TIR, iddialara göre yağışlı havada sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen tır hurdaya dönerken, kabin kısmında sıkışan sürücü ise itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun süren müdahalesi ile bulunduğu yerden çıkarılıp, ağır yaralı olarak Hastaneye kaldırıldı.

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Kum yüklü TIR devrildi sürücü kabinde sıkıştı
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