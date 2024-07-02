Kumsal sözünü tutu, kupayı getirdi

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından bu yıl Ocak ayında Antalya'da düzenlenen ve ilk defa katıldığı 2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda kendi kategorisinde üçüncü olan Kumsal İşlek, bu başarısı sayesinde 31 Mayıs - 8 Haziran tarihlerinde İrlanda'da düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na katılmaya hak kazanmıştı. Avrupa Şampiyonası öncesi Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret eden minik Kumsal, bu ziyarette Başkan Akay'a madalya sözü vermişti.

KUMSAL SÖZÜNÜ TUTTU

2024 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası'nda elde ettiği başarı ile Mili Takıma seçilen Kumsal İşlek, daha sonra İrlanda'da 31 Mayıs - 8 Haziran tarihlerinde düzenlenen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada 17 ülkeden 191 sporcu dereceye girmek için mücadele etti. Milli sporcumuz, şampiyonada birinciyle aynı puanı almasına rağmen averajla ikinci olarak Başkan Akay'a verdiği sözü tuttu ve gümüş madalya ile Çerkezköy'e döndü.

ŞİMDİKİ HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONASI

Annesi Senem İşlek ve dedesi Mesut İşlek ile birlikte Belediye Başkanı Vahap Akay'ı makamında ziyaret eden Kumsal İşlek, "Avrupa Okullar Şampiyonası'nda birinciyle aynı puanı alıp, averajla ikinci oldum. Çok çalıştım ve başardım. Ülkemi ve Çerkezköy'ü en iyi şekilde temsil ettiğim için çok mutlu oldum. Bundan sonraki hedefim Dünya Şampiyonası'nda da madalya kazanmak" ifadelerini kullandı.

GURUR DUYDUK

Ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Vahap Akay, "Kumsal, Ocak ayında Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü olarak göğsümüzü kabartmıştı. Şimdi de Milli forma ile ülkemizi İrlanda'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda başarıyla temsil etti. Bizleri bu başarısıyla bir kez daha gururlandırdı. İnşallah Dünya Şampiyonası'na da katılacak ve daha büyük başarılara imza atacak" dedi ve minik Kumsal'a eğitim ve spor hayatında başarılar diledi.