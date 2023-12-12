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Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:31 Son Güncelleme: 12.12.2023 10:39

Kumsalda inanılmaz gel-git olayı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki Ulaş Plajı'nda dünyada eşine ender rastlanan gel-git olayı yaşanıyor. Deniz, plajdaki kumları kışın kendine çekiyor, ilkbahar gelince de geri getiriyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Kumsalda inanılmaz gel-git olayı

Alanya ilçesindeki Ulaş Plajı'nda kumsalda dünyada eşine ender rastlanan gel-git görenleri hayrete düşürüyor. İnce altın taneli kumları ile dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin gözdesi olan plajda, kasım ayı sonunda dalgaların yükselmesi ile kumlar denize doğru çekilmeye başlıyor. Aralık ayı ortasında ise plajdaki yüzbinlerce ton kum tamamen yok oluyor. Kumlar çekilince plajdaki dev kayalar ortaya çıkıyor.

MART AYINDA GELİYOR

Ulaş Plajı'nda kışın çekilen kumlar mart ayında geri gelmeye başlıyor. Taşla dolu plaj mart ayının iki haftasında kum geri geliyor. Taşlık görünümündeki plajda 1 metre yüksekliğinde altın renginde kum yığını oluşuyor. Alanya Turizm Müdürlüğü yetkilileri, plajda yazın kirlenen kumların denize çekilerek temizlendiğini ve baharda geri geldiğini söyledi.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA KONUSU

Bölge turizmcileri ise böyle bir doğa olayının dünyanın bir başka noktasında daha yaşanmadığını söylediler. Ulaş Plajı'nda yaşanan olayın bilimsel araştırma konusu olması gerektiğini de belirten turizmciler, "Bu plajda yaşanan gel-git olayı başlı başına belgesel olur. Almanya, Hollanda, Fin ve Norveçli turistlerin bu plaja sezon içinde yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan turizmciler, "Plajın bu özelliği bile marka olmasına yetiyor. Altın sarısı parlayan kumsalı ile dünyanın en güzel kumsalları arasında" diye konuştu.

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Kumsalda inanılmaz gel-git olayı
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