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Giriş Tarihi: 8.10.2026

Kundakçı davasında karar 16 Ekim'de

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Leyla Yıldız Leyla Yıldız
Kundakçı davasında karar 16 Ekim’de
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Kubilay Kaan Kundakçı (21), Rapçi Vahap Canbay ve eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'nu Canbay'ın talebi üzerine bir araya getirmek üzere, Canbay ile beraber 19 Mart günü Ümraniye Tatlısu Mahallesindeki olay yerine gitmiş, ancak bulundukları araç içerisine Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaatin Kadayıfçıoğlu tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanarak yaşamını yitirmişti. Kadayıfçıoğlu hakkında "kasten öldürme", Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında ise "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapis talep edilmişti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek karar duruşması için davayı 16 Ekim'e erteledi.
#KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI #ÜMRANİYE #ALEYNA KALAYCIOĞLU #VAHAP CANBAY
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