Kundakçı terörist operasyonla yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne mensup bir kişiyi gözaltına aldı. Örgütün üyelerine, Kocaeli'nde kundaklama tarzı eylemlerde bulunulması konusunda talimat verdiğine dair bilgilere ulaşan Kocaeli Emniyeti, bu talimat üzerine eylem hazırlığında olan bir örgüt mensubunu yakalayarak gözaltına aldı.

5 BİN DOLAR ALACAKMIŞ



Keşif videosu gönderilen örgüt mensubunun, yakalandıktan sonra vermiş olduğu ilk ifadesinde Kendisi ile irtibat kuran örgüt mensuplarının Kocaeli'nde keşfini yaptığı araçları yakmak suretiyle eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında ise kendisine 5 bin Amerikan Doları verileceğini, ancak planlanan eylemi yapamadan yakalandığını itiraf etti. Emniyette sorgusu devam eden şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.