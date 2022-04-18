Haberler Yaşam Haberleri Kundakçı terörist operasyonla yakalandı!
Giriş Tarihi: 18.4.2022 19:35 Son Güncelleme: 18.4.2022 19:36

Kundakçı terörist operasyonla yakalandı!

ABBAS ÇAKAR
Kundakçı terörist operasyonla yakalandı!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar sonucu, toplu taşıma araçlarına kundaklama eylemi hazırlığında olduğu belirlenen 1 kişi, yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Ekipleri, almış olduğu duyum ve yapmış olduğu istihbari çalışmalar sonucu, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne mensup bir kişiyi gözaltına aldı. Örgütün üyelerine, Kocaeli'nde kundaklama tarzı eylemlerde bulunulması konusunda talimat verdiğine dair bilgilere ulaşan Kocaeli Emniyeti, bu talimat üzerine eylem hazırlığında olan bir örgüt mensubunu yakalayarak gözaltına aldı.

5 BİN DOLAR ALACAKMIŞ

Keşif videosu gönderilen örgüt mensubunun, yakalandıktan sonra vermiş olduğu ilk ifadesinde Kendisi ile irtibat kuran örgüt mensuplarının Kocaeli'nde keşfini yaptığı araçları yakmak suretiyle eylemi gerçekleştirmesini istediğini, karşılığında ise kendisine 5 bin Amerikan Doları verileceğini, ancak planlanan eylemi yapamadan yakalandığını itiraf etti. Emniyette sorgusu devam eden şüphelinin tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilmesi bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Yunan gazetecinin Türkiye’ye yönelik provokasyon girişimi boşa çıktı! ABD’li sözcüden tokat gibi cevap
Ormanda uygunsuz şekilde yakalanmıştı! İşte edepsiz kaymakam hakkında istenen ceza
Hollanda ölüme terk etti Türkiye Funda'ya kucak açtı! Karanlık odadan umuda yolculuk
Farah Zeynep Abdullah başarıyı kaldıramadı!
Pençe-Kilit Operasyonunu hazmedemediler! PKK yandaşları Avrupa'da sokaklara döküldü
Antalya'yı, Ege ve İç Anadolu'ya bağlıyor! 100 yıllık rüya gerçek oldu
Kılıçdaroğlu seçim masraflarını Mersinliye ödetti! Milyonluk harcama denetim raporunda
Bu video ortalığı ayağa kaldırır! "Zelenskiy sarhoş mu?" iddiaları sosyal medyayı salladı
Define avcılarına bakanlık tüyosu! Tek tek yanıtladı
Kinder felaketi bitmiyor! Acılı anne oğlunun yaşadıklarını anlattı: Tuvalete bile gidemedi, bez bağlamak zorunda kaldım
ARKADAŞINA GÖNDER
Kundakçı terörist operasyonla yakalandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA