Kundakçı’nın katili gün yüzü göremeyecek

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin görülen davada karar açıklandı. Mahkeme, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan beraatine, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun ise "kasten öldürme" suçundan müebbet hapsine hükmetti. Ümraniye'de 19 Mart'ta, rapçi Vahap Canbay, ortak arkadaşları Kubilay Kaan Kundakçı ile ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu'yla tekrar barışmak için araç içerisinde beklemeye başladı. O sırada araca açılan ateşte Kundakçı ağır yaralandı. Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

7 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Olay sonrası Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, İzzet Yıldızhan ile birlikte 7 kişi tutuklanmıştı. İzzet Yıldızhan tahliye edilirken Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve Zuhal Kalaycıoğlu'nun ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada celse öncesi cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada savcı, tutuklu sanık Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması, ayrıca 'Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'cinayete azmettirme' suçundan kesin delillerin bulunmadığını belirttiği mütalaada; telefon görüşmeleri ve iletişim trafiğinde öldürme kastına yönelik açık bir yönlendirme veya talimat bulunmadığı yer aldı. Kalaycıoğlu hakkında ise 'suçu bildirmeme' suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istedi ve tahliyesini talep etti. Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu ve Engin Taşkıran'ın tutuklu kaldıkları süre nazara alınarak adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmesi istendi. Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın ise üzerlerine atılı suçlardan beraatlerini talep etti. Dün görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti tutuklu yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun beraatine karar verirken Alaattin Kadayıfçıoğlu ise müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör