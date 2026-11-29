3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

Yangının ilk kurbanı 20 yaşındaki Emrullah Savaş oldu. Ağır yaralanan 26 yaşındaki Berkay Ellik ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangında durumu ağır olan 29 yaşındaki Taner Kaya da günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Kaya'nın ölümüyle birlikte faciada can kaybı 3'e çıktı.