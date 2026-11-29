Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Akarsu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katındaki sığınak, 11 ayrı stüdyo daireye bölünerek bekar evi olarak kullanılıyordu. 22 Kasım günü saat 04.10 sıralarında çıkan yangında alevler kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan ve alevlerden etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
3 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ
Yangının ilk kurbanı 20 yaşındaki Emrullah Savaş oldu. Ağır yaralanan 26 yaşındaki Berkay Ellik ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yangında durumu ağır olan 29 yaşındaki Taner Kaya da günlerdir sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Kaya'nın ölümüyle birlikte faciada can kaybı 3'e çıktı.
Emrullah Savaş
AYNI MEMLEKETLİLER
Hayatını kaybeden Emrullah Savaş, Berkay Ellik ve Taner Kaya'nın Tokat'ın Reşadiye ilçesinden oldukları belirlendi. Bir süre önce çalışmak amacıyla İstanbul'a gelen üç gencin aynı memleketten olması, acıyı Reşadiye'de daha da büyüttü. Peş peşe gelen ölüm haberlerinin ardından ilçede taziye mesajları yayımlandı.
Berkay Ellik
ARKADAŞININ KAPISINI AÇMAMASINA SİNİRLENİP KANEPEYİ YAKTI
İlk etapta elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangının kundaklama olduğu, polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve saha çalışmalarıyla ortaya çıkarıldı. Yapılan araştırmada, şüpheli Bayram Umut Ö. (32) ile binada yaşayan R.T. arasında birkaç hafta önce alkol aldıkları sırada yaşanan küfürleşme nedeniyle husumet bulunduğu belirlendi.
Taner Kaya
KANEPEYİ ÇAKMAKLA YAKTIM
Olay gecesi alkollü şekilde binaya gelen şüphelinin, daha önce tartıştığı arkadaşının kapısını çaldığı ancak kapının açılmaması üzerine öfkelendiği tespit edildi. Şüphelinin koridorda bulunan kanepeyi çakmakla ateşe vererek olay yerinden ayrıldığı belirlendi. Alevler kısa sürede yayılarak binada büyük bir faciaya neden oldu.
24 SUÇ KAYDI BULUNUYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürüttüğü çalışma sonucunda şüphelinin kimliğini belirledi. 24 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Bayram Umut Ö., olay günü Küçükçekmece'deki adresinde yakalandı.
KAVGA ETTİĞİ KİŞİ BAMBAŞKA
Emniyetteki işlemlerinin ardından kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edilen şüphelinin, ilk ifadesinde, "Daha önce alkol alırken küfürleşmiştik. Aramızda tartışma oldu. Olay günü biraz alkol alınca konu aklıma geldi. Arkadaşımın evine gittim. Kapıyı açmayınca çakmakla dışarıdaki kanepeyi ateşe verdim" dediği öne sürüldü. Tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.
5 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Yangında dumandan etkilenen ve hastaneye kaldırılan 11 kişiden 3'ü yaşamını yitirirken, diğer yaralıların tedavi süreçleri takip edildi. Dumandan etkilenen 6 kişiden 5'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, bir kişinin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.