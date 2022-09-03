Kung Fu Ustası oyuncuları kim, konusu ne? Jackie Chan Kung Fu Ustası ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kung Fu Ustası Star TV ekranlarında yayınlanacak. Kung Fu Ustası oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Özellikler bakıldığında görselliği dikkat etmektedir. Peki, Kung Fu Ustası konusu ne? İşte detaylar!
KUNG FU USTASI KONUSU
16 yaşındaki Zhang Yi-shan (Yishan Zhang), Jackie Chan'in ve onun kendine özgü dövüş tarzının büyük bir hayranıdır Chan ile tanışmayı kafasına koyan genç, her yolu dener Onu takip eder, çekimlerine gider, hatta onu görmek için görevliyle bile kavga eder Sonunda hayali gerçekleşir ve Kung Fu ustası ile tanışmayı başarır Jackie Chan, Zhang'e sadece Kung Fu üzerine değil, hayat hakkında da unutamayacağı dersler verecektir.