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Giriş Tarihi: 3.9.2022 17:03

Kung Fu Ustası oyuncuları kim, konusu ne? Jackie Chan Kung Fu Ustası ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kung Fu Ustası oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Star TV’de 3 Eylül 2022 gece yarısı ekranlara gelecek. Çin’de geçen film, komik Jackie Chan filmlerinin izlediği yoldan ilerliyor. Peki, Kung Fu Ustası konusu ne? Kung Fu Ustası oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Star TV Jackie Chan filmi hakkında detaylar!

Kung Fu Ustası oyuncuları kim, konusu ne? Jackie Chan Kung Fu Ustası ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Kung Fu Ustası Star TV ekranlarında yayınlanacak. Kung Fu Ustası oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Özellikler bakıldığında görselliği dikkat etmektedir. Peki, Kung Fu Ustası konusu ne? İşte detaylar!

KUNG FU USTASI KONUSU

16 yaşındaki Zhang Yi-shan (Yishan Zhang), Jackie Chan'in ve onun kendine özgü dövüş tarzının büyük bir hayranıdır Chan ile tanışmayı kafasına koyan genç, her yolu dener Onu takip eder, çekimlerine gider, hatta onu görmek için görevliyle bile kavga eder Sonunda hayali gerçekleşir ve Kung Fu ustası ile tanışmayı başarır Jackie Chan, Zhang'e sadece Kung Fu üzerine değil, hayat hakkında da unutamayacağı dersler verecektir.

KUNG FU USTASI OYUNCULARI

Yishan Zhang, Jackie Chan, Bing Bai, Qixing Aisin-Gioro, Hongbo Jiang

FİLM NEREDE ÇEKİLDİ?

Kung Fu Ustası Çin'in Pekin ilinde çekildi.

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Kung Fu Ustası oyuncuları kim, konusu ne? Jackie Chan Kung Fu Ustası ne zaman ve nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
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