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Giriş Tarihi: 7.9.2022 15:48 Son Güncelleme: 7.9.2022 16:31

Kung Fu Yoga filmi konusu nedir? Kung Fu Yoga filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

2017 yılında Çin’de gösterime giren Kung Fu Yoga filmi, bu akşam Star TV ekranlarında film severlerin beğenine sunulacak. Aksiyon, serüven ve komedi türlerindeki film, Jackie Chan'ın Çin'deki en yüksek gişe hasılatlı filmi olma özelliğine sahip. Peki, Kung Fu Yoga filmi konusu nedir? Kung Fu Yoga filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi? İşte detaylar…

Kung Fu Yoga filmi konusu nedir? Kung Fu Yoga filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

2017 yılında vizyona giren Kung Fu Yoga filmi, bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Stanley Tong'un üstlendiği film, buz dağlarında antik dönemden kalan hazineyi ele geçirmek için birbirleriyle çekişme halinde olan iki değişik grubun maceralarını ele alıyor. Aksiyon, serüven ve komedi türündeki filmin konusu ve oyuncuları film severler tarafından merak ediliyor. Peki, Kung Fu Yoga filmi konusu nedir? Kung Fu Yoga filmi oyuncuları kimler?

KUNG FU YOGA FİLMİ KONUSU

Aksiyon, serüven ve komedi türündeki film, buz dağlarında antik dönemden kalan hazineyi ele geçirmek için birbirleriyle çekişme halinde olan iki değişik grubun maceralarını ele alıyor. Çinli bir arkeoloji profesörünü canlandıran Jackie Chan, kayıp olan Magadha hazinesini bulmak için Hindistanlı güzel Profesör Ashmita ve onun asistanı Kyra ile ekibini birleştirir. Tibet'te bulunan bir buz mağarasında, hazine ile ortadan kaybolan kraliyet ordusunun kalıntılarına rastlarlar ancak çok geçmeden de Randall'ın saldırısına uğrarlar. Mağaradan kaçmayı başardıklarında ise sonraki durakları Magadha hazinesinin anahtarı olan elması Dubai'de yapılacak olan açık artırmada almak olacaktır. Elması ele geçirirler ancak elmas çalınır. Bunun üzerine Jackie ve ekibi elması alıp hazineyi bulmak için Hindistan'a seyahat ederler. Vardıklarında ise beklenmedik bir durumla karşılaşacaklardır.

KUNG FU YOGA FİLMİ OYUNCULARI

  • Jackie Chan - Jack
  • Aarif Rahman - Jones Lee
  • Lay Zhang - Xiaoguang
  • Miya Muqi - Noumin
  • Sonu Sood - Randall
  • Moeed Rehman - Oxan
  • Disha Patani - Ashmita
  • Amyra Dastur - Kyra
  • Muh Bahtiar C - Thyar
  • David Torok
  • Jain kumar
  • Wen Jiang
  • Eric Tsang
  • Shang Yuxian
  • Eskindir Tesfay
  • Godaan Kumar
  • Paul Philip Clark
  • Yuxian Shang
  • Jiang Wen
  • Guoli Zhang

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Kung Fu Yoga filmi konusu nedir? Kung Fu Yoga filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?
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