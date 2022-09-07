Kung Fu Yoga filmi konusu nedir? Kung Fu Yoga filmi oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

KUNG FU YOGA FİLMİ KONUSU

Aksiyon, serüven ve komedi türündeki film, buz dağlarında antik dönemden kalan hazineyi ele geçirmek için birbirleriyle çekişme halinde olan iki değişik grubun maceralarını ele alıyor. Çinli bir arkeoloji profesörünü canlandıran Jackie Chan, kayıp olan Magadha hazinesini bulmak için Hindistanlı güzel Profesör Ashmita ve onun asistanı Kyra ile ekibini birleştirir. Tibet'te bulunan bir buz mağarasında, hazine ile ortadan kaybolan kraliyet ordusunun kalıntılarına rastlarlar ancak çok geçmeden de Randall'ın saldırısına uğrarlar. Mağaradan kaçmayı başardıklarında ise sonraki durakları Magadha hazinesinin anahtarı olan elması Dubai'de yapılacak olan açık artırmada almak olacaktır. Elması ele geçirirler ancak elmas çalınır. Bunun üzerine Jackie ve ekibi elması alıp hazineyi bulmak için Hindistan'a seyahat ederler. Vardıklarında ise beklenmedik bir durumla karşılaşacaklardır.