KURABİYE YAPARKEN TEREYAĞI MI MARGARİN Mİ KULLANILMALI?

Çayın yanına hazırlanan mis gibi kurabiyelerde yağ seçimi, sanıldığından daha büyük bir fark yaratabiliyor. Ancak işin ilginç tarafı, tereyağı ve margarinden birinin her tarifte daha iyi sonuç vermemesi.

Tereyağı özellikle kendine özgü lezzetiyle tercih edilirken margarin de doğru ürün seçildiğinde kurabiye yapımında kullanılabiliyor. Asıl fark, nasıl bir kurabiye hazırlamak istediğinizde.