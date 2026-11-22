Kurabiye hamurunu uzun uzun yoğurmak en sık yapılan hatalardan biri

Evde sıkça yapılan yanlışlardan biri de kurabiye hamurunu ekmek ya da poğaça hamuru gibi uzun süre yoğurmaktır. Hamurla ne kadar çok oynarsanız, elinizin sıcaklığı tereyağını o kadar çok eritir ve hamur kendini salar. Malzemeler bir araya gelip hamur toparlandığı an yoğurmayı bırakmak, kıvamı korumanın en pratik yoludur.