Kurabiye yaparken çoğunlukla sadece ölçülere ve fırın ayarına odaklanıyoruz. Halbuki tereyağının yumuşaklığı, yoğururken hamurun ısınması ve tepsinin sıcaklığı da en az onlar kadar önemli. Hamurun kıvamını koruyabilmek, fırından tam istediğiniz kalınlıkta ve şekli bozulmamış kurabiyeler çıkarmanın en pratik yolu.
Kurabiye hamuru yoğrulurken içindeki tereyağı hem oda sıcaklığından hem de elinizin ısısından dolayı iyice yumuşuyor. Hamuru hiç bekletmeden sıcak fırına verdiğinizde, kurabiye henüz pişip şeklini alamadan içindeki yağ hızla erir ve tepsiye yayılır. Hamuru dolapta biraz soğutmak ise yağı yeniden sertleştirerek fırında yavaş yavaş erimesini ve şeklinin korunmasını sağlayın.
Hamuru bekletmenin tek faydası sadece yağı soğutmak değil; aynı zamanda unun sıvıyı iyice çekmesine zaman tanımaktır. Dinlenme süresinde un, yumurta ve yağdaki nemi içine hapseder ve hamur çok daha tok bir kıvam alır. Bu sayede kurabiyeler fırında kenarlarından akmaz, piştiğinde ise ağızda dağılan o kıyır kıyır dokuyu kolayca yakalarsınız.
Hamuru saatlerce dolapta bekletmek zorunda değilsiniz; yoğurduktan sonra streç filme sarıp buzdolabında 20-30 dakika dinlendirmek bile büyük fark yaratır. Eğer çok aceleniz varsa, hamura şekil verip tepsiye dizdikten sonra sadece 10 dakika buzlukta bekletebilirsiniz. Soğumuş hamur doğrudan sıcak fırına girdiğinde, kenarları hemen pişip sabitlenir ve yayılma şansı kalmaz.
Evde sıkça yapılan yanlışlardan biri de kurabiye hamurunu ekmek ya da poğaça hamuru gibi uzun süre yoğurmaktır. Hamurla ne kadar çok oynarsanız, elinizin sıcaklığı tereyağını o kadar çok eritir ve hamur kendini salar. Malzemeler bir araya gelip hamur toparlandığı an yoğurmayı bırakmak, kıvamı korumanın en pratik yoludur.
İlk tepsi fırından çıktığında, kalan hamurları hemen o henüz soğumamış tepsiye dizmek kurabiyelerin düzleşmesine yol açar. Sıcak metalle temas eden hamurun tabanı daha fırına girmeden erimeye başlar. İkinci tepsiyi hazırlamadan önce tepsinin tamamen soğumasını beklemek ya da ayrı bir tepsi kullanmak bu sorunu tamamen ortadan kaldırır.
Kurabiyeleri soğuk ya da yeterince ısınmamış bir fırına koyduğunuzda, içerideki ısı yavaş yavaş yükseliyor. Bu ılık ortam, kurabiyenin pişmesi için yeterli değildir ama içindeki tereyağının eriyip yayılması için fazlasıyla yeterlidir. Bu yüzden hamuru dolaptan çıkarmadan önce fırının tam olarak tarifteki dereceye ulaştığından emin olmalısınız.
Kurabiyeler yapışmasın diye tepsiyi sıvı yağ veya margarinle yağlamak, aslında hamurun altını kayganlaştırır. Kaygan bir yüzeyde ısınan hamur, tutunacak bir yer bulamadığı için kolayca kenarlara doğru kayar ve incelir. Yağlı kağıt ya da silikon pişirme matı kullanmak ise hamuru yerinde tutarak daha dolgun kurabiyeler pişirmenizi sağlar.
Tarifteki şeker miktarını biraz fazla kaçırmak veya unu göz kararı az koymak da yayılmayı tetikliyor. Şeker fırında yüksek ısıyı görünce eriyip sıvılaşır; eğer hamurda onu tutacak kadar un yoksa kurabiye tepsiye incecik serilir. Unu her zaman kontrollü eklemek ve kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan bir hamur elde etmek işinizi garantiye alır.
Kurabiyelerin üstü hafifçe pembeleştiğinde ya da kenarları sertleşmeye başladığında fırından alma vakti gelmiş demektir. Çoğu zaman ortası hala yumuşak olduğu için biraz daha pişirmeye çalışırız ama bu durum kurabiyeyi kurutur. Fırından çıkardığınızda tepside kendi halinde 10 dakika soğumaya bırakırsanız, içini çekip tam istediğiniz kıvama gelecektir.
Evde her seferinde tam kıvamında ve muntazam şekilli kurabiyeler pişirmek için şu küçük detayları aklınızda tutmanız yeterli: