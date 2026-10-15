Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor

HASAT SONRASI BÜYÜK AVANTAJ: BİR YIL BOYUNCA SAKLANABİLİYOR

Çiftçiyi bu yatırıma çeken en büyük etkenlerden biri de ürünün pazarlanmasındaki esneklik. Çabuk bozulan meyvelerin aksine, kabuklu migdal (badem) uygun koşullarda saklandığında aylar boyunca, hatta neredeyse bir yıl boyunca ilk günkü tazeliğini koruyabiliyor. Bu sayede üretici tüm ürünü hasat hemen ardından ucuz fiyata elden çıkarmak zorunda kalmıyor; aksine talebe göre piyasaya parça parça sürebiliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör