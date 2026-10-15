Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor

Tarım sektöründe iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık ve su krizleri çiftçileri alternatif ürünler aramaya iterken, Akdeniz ülkeleriyle özdeşleşen bazı meyveler yeni coğrafyalarda başarıyla hayat buluyor. Ziarul Financiar'ın aktardığı bilgilere göre, tarım geçmişi olmayan bir girişimci olan Florin Boguș, Teleorman bölgesinde başlattığı cesur adımla bugün 40 hektarlık dev bir badem ormanının sahibi oldu.
Kimyasal tarım ilacı kullanılmadan tamamen organik yöntemlerle işletilen Migdalii Cireșari bahçesi, 2026 yılında yüzleri güldüren bereketli bir sezona imza atıyor.
Çiftçinin kendi internet mağazasında 2026 yılı rekoltesi için kabuklu organik bademin kilogram fiyatı 45 ley olarak belirlenirken, 3 kilogramlık paketler 130 leyden (yaklaşık 43,33 ley/kg) alıcı buluyor.
Bu perakende fiyatları üzerinden hesaplandığında, 3 tonluk bir rekolte 135.000 leye, 4 tonluk rekolte ise 180.000 leye (yaklaşık 33.700 avroya) ulaşabiliyor.
Her ne kadar tüm rekolte bu perakende fiyatıyla satılamasa ve bireysel satışların kendine has maliyetleri olsa da, ürünün piyasa değeri oldukça yüksek seyrediyor.
İlk yıl hektar başına kurulum maliyetinin yaklaşık 2.500 avro olduğunu belirten Boguș, ağaçların ekonomik olarak yeterli verime ulaşmasının yaklaşık 5-6 yıl sürdüğünü ve bu süreçte düzenli bakım masraflarının karşılanması gerektiğini vurguluyor. Doğru çeşit seçimi ve etkili polenleşme ise verimliliğin en kritik anahtarlarını oluşturuyor.
Migdal ağaçlarının az yağış alan dönemlere karşı gösterdiği yüksek tolerans, kuraklıkla mücadele eden üreticiler için büyük bir avantaj sağlıyor. Topraktaki nemi korumak için çareyi doğada arayan üretici, ağaçların arasındaki yabani otları hemen temizlemek yerine büyümesine izin veriyor ve ardından traktörle parçalayarak toprak üzerine serpiyor. Mulç adı verilen bu bitkisel örtü katmanı, toprağın nemini korumasında hayati rol oynuyor.
Yine de tamamen risksiz olmayan bu tarım dalında, ılımlı geçen kışlar zararlıların artmasına yol açabilirken, ilkbahardaki geç donlar çiçekleri ve dolayısıyla rekolteyi olumsuz etkileyebiliyor.
Çiftçiyi bu yatırıma çeken en büyük etkenlerden biri de ürünün pazarlanmasındaki esneklik. Çabuk bozulan meyvelerin aksine, kabuklu migdal (badem) uygun koşullarda saklandığında aylar boyunca, hatta neredeyse bir yıl boyunca ilk günkü tazeliğini koruyabiliyor. Bu sayede üretici tüm ürünü hasat hemen ardından ucuz fiyata elden çıkarmak zorunda kalmıyor; aksine talebe göre piyasaya parça parça sürebiliyor.