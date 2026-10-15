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Giriş Tarihi: 15.10.2026 15:56

Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor

Şiddetli kuraklığın tarımı en çok zorladığı bölgelerden biri olan Teleorman'da, Akdeniz iklimiyle özdeşleşen devasa bir tarım girişimi hayata geçirildi. Hiç tarım tecrübesi olmayan Florin Boguș'un sıfırdan kurduğu 40 hektarlık organik badem bahçesi, hektar başına 30 bin avrodan fazla kazanç potansiyeli sunarken dayanıklılığıyla da dikkat çekiyor.

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HİLAL AYTAÇ Yaşam
Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor
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Tarım sektöründe iklim değişikliğinin getirdiği kuraklık ve su krizleri çiftçileri alternatif ürünler aramaya iterken, Akdeniz ülkeleriyle özdeşleşen bazı meyveler yeni coğrafyalarda başarıyla hayat buluyor. Ziarul Financiar'ın aktardığı bilgilere göre, tarım geçmişi olmayan bir girişimci olan Florin Boguș, Teleorman bölgesinde başlattığı cesur adımla bugün 40 hektarlık dev bir badem ormanının sahibi oldu.

Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor

Kimyasal tarım ilacı kullanılmadan tamamen organik yöntemlerle işletilen Migdalii Cireșari bahçesi, 2026 yılında yüzleri güldüren bereketli bir sezona imza atıyor.

Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor

HEKTAR BAŞINA 30 BİN AVROYU AŞAN GELİR POTANSİYELİ

Bu özel tarım yatırımını cazip kılan en önemli unsurlardan biri, sağladığı yüksek ekonomik getiri. Tecrübeli üretici, iyi bir yılda olgun bir migdal ağaçlığı hektar başına kabuklu olarak 3 ila 4 ton arasında ürün verebildiğini belirtiyor.

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Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor

Çiftçinin kendi internet mağazasında 2026 yılı rekoltesi için kabuklu organik bademin kilogram fiyatı 45 ley olarak belirlenirken, 3 kilogramlık paketler 130 leyden (yaklaşık 43,33 ley/kg) alıcı buluyor.

Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor

Bu perakende fiyatları üzerinden hesaplandığında, 3 tonluk bir rekolte 135.000 leye, 4 tonluk rekolte ise 180.000 leye (yaklaşık 33.700 avroya) ulaşabiliyor.

Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor

Her ne kadar tüm rekolte bu perakende fiyatıyla satılamasa ve bireysel satışların kendine has maliyetleri olsa da, ürünün piyasa değeri oldukça yüksek seyrediyor.

Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor

İlk yıl hektar başına kurulum maliyetinin yaklaşık 2.500 avro olduğunu belirten Boguș, ağaçların ekonomik olarak yeterli verime ulaşmasının yaklaşık 5-6 yıl sürdüğünü ve bu süreçte düzenli bakım masraflarının karşılanması gerektiğini vurguluyor. Doğru çeşit seçimi ve etkili polenleşme ise verimliliğin en kritik anahtarlarını oluşturuyor.

Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor

KURAKLIĞA KARŞI DOĞAL KORUMA: MALÇLAMA YÖNTEMİ

Migdal ağaçlarının az yağış alan dönemlere karşı gösterdiği yüksek tolerans, kuraklıkla mücadele eden üreticiler için büyük bir avantaj sağlıyor. Topraktaki nemi korumak için çareyi doğada arayan üretici, ağaçların arasındaki yabani otları hemen temizlemek yerine büyümesine izin veriyor ve ardından traktörle parçalayarak toprak üzerine serpiyor. Mulç adı verilen bu bitkisel örtü katmanı, toprağın nemini korumasında hayati rol oynuyor.

Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor

Yine de tamamen risksiz olmayan bu tarım dalında, ılımlı geçen kışlar zararlıların artmasına yol açabilirken, ilkbahardaki geç donlar çiçekleri ve dolayısıyla rekolteyi olumsuz etkileyebiliyor.

Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor

HASAT SONRASI BÜYÜK AVANTAJ: BİR YIL BOYUNCA SAKLANABİLİYOR

Çiftçiyi bu yatırıma çeken en büyük etkenlerden biri de ürünün pazarlanmasındaki esneklik. Çabuk bozulan meyvelerin aksine, kabuklu migdal (badem) uygun koşullarda saklandığında aylar boyunca, hatta neredeyse bir yıl boyunca ilk günkü tazeliğini koruyabiliyor. Bu sayede üretici tüm ürünü hasat hemen ardından ucuz fiyata elden çıkarmak zorunda kalmıyor; aksine talebe göre piyasaya parça parça sürebiliyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Kuraklığa meydan okuyor! Çağlanın çekirdeği hektar başına 30 bin avrodan fazla kazandırıyor
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