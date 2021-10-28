Kuralsız scooter kullanan 86 kişiye ceza kesildi

İstanbul genelinde 25 - 26 - 27 Ekim 2021 tarihlerinde elektrikli scooter kullananlara yönelik denetimler yapıldı. Denetimlerde toplam 260 adet elektrikli scooter kontrol edildi. 14 adet bisiklet yolu olmasına rağmen taşıt yolunda sürülmesi, 26 adet yaya yolunda sürülmesi, 1 adet araçlar izlenirken, geçilirken, manevra yapılırken zorlaştırıcı veya tehlike doğurucu davranışlarda bulunması, 4 adet sürücü dışında başka kişilerin taşınması, 7 adet de yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak ile diğer ilgili maddelerden 34 adet olmak üzere toplam 86 adet idari para cezası uygulandı. Denetimlerde toplam 30 bin 932 lira idari para cezası uygulandı.
SCOOTER YÖNETMELİĞİ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte hazırladığı elektrikli scooter (e-scooter)yönetmeliğine göre bazı kurallar şöyle;
- Elektrikli scooterların en fazla saatte 25 kilometre hızla gidebileceği kararlaştırıldı. Kullanım için yaş sınırı da 15 olarak belirlendi.
- Araçlar yaya yollarında kullanılamayacak.
- Scooterlar bisiklet yolu veya şeridinin olduğu yerlerde taşıt yolundan sürülemeyecek.
- Bu araçla, azami hız sınırı 50 kilometre ve üzeri olan karayollarında da kullanılamayacak.
- Scooter sürücülerinin araçlarını bir şeritte yan yana sürerek şeridi işgal etmesi de, başka araçlara tutunup kullanarak sürmeleri de yasaklandı.
- Sürücülerin manevra için işaret verme anları dışında aracı sürekli olarak iki elleriyle kontrol etmesi de zorunlu kılındı.
- Scooterların park edilirken özel mülkiyetin ihlal edilmesi, kamu nizamının bozulması, yayaların veya engellilerin hareketlerini engelleyecek şekilde park edilmesi de yasaklandı. Şirketlerin bu şekilde park edilen araçları iki saat içinde kaldırmaları gerekecek.
- Yeni yönetmelikle scooterlara birden fazla kişi binemeyecek, sırtta taşınan eşyalar dışında scooterlarda yük taşınamayacak.